Snap Inc. will Anfang 2017 an die Börse. Es wäre die Wiederbelebung der High-Tech-Börsengänge, auf die alle warten. Doch ist das als "Snapchat" bekannte Unternehmen ein zweites Facebook oder das nächste Twitter?

Snapchat, die App, die verschickte Fotos verschwinden lässt, ist ein Hit bei Jugendlichen und Mitzwanzigern. Wirtschaftlich will das dahinter stehende Start-up Snap künftig aber bei den ganz Großen mitspielen.

Wie das "Wall Street Journal" berichtete, plant das Unternehmen spätestens im März an die Börse zu gehen. Mit dem Gang aufs Parkett will Snap dem Bericht zufolge eine Bewertung von 25 Milliarden Dollar erreichen. Sprecher des Start-ups erklärten, sie wollten Gerüchte nicht kommentieren.

Es wäre der größte Börsengang seit Alibaba. Das chinesische Unternehmen wurde vor zwei Jahren mit 168 Milliarden Dollar bewertet. Schon heute zieht der IPO-Markt wieder an. Laut der Risikokapitaldatenbank CB Insights wurden im zweiten Quartal 2016 erstmals mehr "Unicorns" - Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar - verkauft oder an die Börse gebracht, als neue entstanden sind. Der "Unicorn-Berg" könnte also langsam abgetragen werden.

Angefangen hat die Geschichte von Snap nicht in einer Garage, wie im Silicon Valley üblich, sondern in einem verträumten Strandbungalow in Venice Beach, dem legendären Paradies für Surfer, Künstler, Poeten und braungebrannten Exzentrikern in Boxershorts vor den Toren von Los Angeles. Aus dem knappen ...

