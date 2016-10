Der Aktienhandel in Fernost will kurz vor dem Wochenende nicht richtig in Gang kommen. Die wichtigsten Indizes in Japan und China fallen leicht. Im Fokus der Anleger: Samsung Electronics.

Die Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag insgesamt etwas nachgegeben, sich aber nicht weit von ihren im vergangenen Monat erreichten Höchstständen entfernt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,3 Prozent. In Japan gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Vormittag 0,2 Prozent nach. Der breiter gefasste Topix-Index verlor etwa 0,3 Prozent.

Der Dollar erreichte seinen höchsten ...

