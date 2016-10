STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Tuifly:

"Auf dem Flugmarkt gibt es längst einen Preiskampf, der von Billigfliegern wie Ryanair und Easyjet angefacht wird . Auch die Lufthansa ist immer wieder mit den Piloten in zähen Verhandlungen, bei denen es vordergründig um die Altersversorgung geht, aber letztlich um die vom Unternehmen geplante Stärkung der Billigtochter Eurowings. Die Spirale der Sparmaßnahmen wird sich somit fortsetzen - wer zu teuer ist, verliert Passagiere. So verständlich das Unwohlsein der Belegschaft auch ist, so wenig lässt sich dieser Trend durchs Fernbleiben von der Arbeit aufhalten."/ra/DP/men

AXC0017 2016-10-07/05:35