TOKIO (Dow Jones)--Ein plötzlicher Einbruch des britischen Pfunds hat die Akteure an den Finanzmärkten in Ostasien am Freitag aufgeschreckt. Im frühen Handel stürzte der Kurs um über 6 Prozent ab auf ein Tagestief von 1,1819 von zuvor 1,2614 Dollar, wie Händler berichten, ehe es wieder auf Erholungskurs ging. Zuletzt lag der Pfund-Kurs mit 1,2438 Dollar aber immer noch deutlich unter dem Niveau aus dem späten US-Geschäft. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich von den Turbulenzen am Devisenmarkt nicht beeindruckt, sie geben moderat nach.

"Ich konnte erst gar nicht glauben, was ich da auf meinem Schirm sah", sagt Devisenexperte Kenji Yoshii von Mizuho Securities. Händler tun sich mit Erklärungen für den "Flash Crash" der britischen Währung schwer. Auslöser könnten Kommentare des französischen Präsidenten Hollande gewesen sein, der harte Verhandlungen mit Großbritannien über den Brexit forderte, um andere Staaten der EU abzuschrecken, ebenfalls aus dem Gemeinschaft auszusteigen, heißt es aus fundamentaler Sicht. Großbritannien wolle raus aus der EU, ohne dafür zu bezahlen, das sei unmöglich, so Hollande weiter.

Die Aussagen seien auf einen dünnen Handel gestoßen, was möglicherweise die Reaktion beim Pfund verschärft habe. Zudem könnte eine Eigendynamik im Computerhandel ausgelöst worden sein, so Marktteilnehmer. Eingeknickt sei der Kurs genau in der Phase des Übergangs vom US- in den asiatischen Handel, betont Marktstratege Chris Weston von IG. Wahrscheinlichste Ursache dürfte eine Fehleingabe eines Händlers sein, ein sogenannter Fat Finger, sagt Bart Wakabayashi von State Street Global Markets.

Das Pfund stand schon die ganze Woche über unter Druck, nachdem die britische Premierministerin May am vergangenen Wochenende angekündigt hatte, dass das Land spätestens Ende März 2017 den offiziellen EU-Austrittsantrag stellen wolle.

Samsung weiter auf dem Weg nach oben

Während an den Festlandbörsen in China am Freitag den fünften Tag in Folge wegen der Feiertagswoche um den Nationalfeiertag nicht gehandelt wird, geben die anderen Börsen überwiegend etwas nach. In Tokio geht es nach den Vortagesgewinnen um 0,3 Prozent nach unten auf 16.843 Punkte, in Hongkong um 0,5 Prozent und in Sydney um 0,3 Prozent. Marktbeobachter sprechen von Zurückhaltung vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen im Tagesverlauf. Schon die US-Börsen hatten sich am Donnerstag nur noch wenig bewegt.

Die Arbeitsmarktdaten gelten als wichtiges Kriterium für die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Mehrheitlich wird derzeit damit gerechnet, dass es im laufenden Jahr noch zu einer Zinserhöhung kommen wird. Die US-Notenbank hat dies aber klar datenabhängig gemacht. Zuletzt hatten die Zinserhöhungserwartungen dem Dollar Auftrieb verliehen. Am Freitag kommt er zum Yen von den Vortageshochs zwar zurück auf 103,80 Yen, liegt damit aber immer noch über den Niveaus der gleichen Vortageszeit und stützt damit die Stimmung in Tokio tendenziell weiter.

In Seoul, wo es um ein halbes Prozent nach unten geht, steigt die Samsung-Aktie nach ihrem Rekordhoch am Vortag um 0,6 Prozent. Der Elektronikriese hat einen 5,5-prozentigen Anstieg des operativen Gewinns im dritten Quartal berichtet, trotz des jüngsten Rückrufs seiner Smartphones Galaxy Note 7. Die Diversifizierungsstrategie funktioniere offenbar besser als gedacht, so Kommentare aus dem Handel zu den Zahlen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.466,40 -0,30% +3,22% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 16.846,73 -0,31% -11,49% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertag Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.836,56 -0,48% +8,77% 10:00 Straits-Times (Singapur) 2.872,50 -0,44% -0,35% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.665,17 -0,09% -1,62% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:48 % YTD EUR/USD 1,1114 -0,3% 1,1149 1,1195 +2,3% EUR/JPY 115,41 -0,5% 115,93 115,94 -9,5% EUR/GBP 0,8938 +1,2% 0,8836 0,8805 +21,4% GBP/USD 1,2436 -1,4% 1,2616 1,2714 -15,7% USD/JPY 103,83 -0,2% 104,01 103,57 -11,6% USD/KRW 1116,85 +0,1% 1115,56 1112,14 -5,0% USD/CNY 6,6716 0% 6,6716 6,6716 +2,7% USD/CNH 6,7146 +0,1% 6,7100 6,6974 +2,2% USD/HKD 7,7584 +0,0% 7,7572 7,7567 +0,1% AUD/USD 0,7573 -0,1% 0,7585 0,7583 +4,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,38 50,44 -0,1% -0,06 +16,2% Brent/ICE 52,43 52,51 -0,2% -0,08 +17,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,03 1.254,70 -0,1% -1,68 +18,1% Silber (Spot) 17,30 17,31 -0,1% -0,01 +25,2% Platin (Spot) 962,25 964,20 -0,2% -1,95 +7,9% Kupfer-Future 2,15 2,16 -0,3% -0,01 -0,3% ===

October 07, 2016

