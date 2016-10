Zürich (awp) - Der Finanzchef beim Flughafen Zürich wechselt zur SIX Group. Der Verwaltungsrat habe ihn zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt, heisst es in einer Mitteilung des Börsenbetreibers vom Freitag. Er werde seine Funktion spätestens am 1. April 2017 antreten. Der langjährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...