Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Dialog Semiconductor von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 47 Euro angehoben. Nach einem herausfordernden Jahr bessere sich die Geschäftsentwicklung des Halbleiterunternehmens wieder, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Freitag. Vor allem vom Hauptkunden Apple dürften in den kommenden 18 Monaten höhere Chipbestellungen kommen. Dies sei noch nicht vollständig in der Dialog-Aktie eingepreist./edh/mis

ISIN: GB0059822006