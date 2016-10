Essen - Ohne Zweifel wird der US-Arbeitsmarktbericht für den September das Tagesereignis sein, so die Analysten der National-Bank AG.Nachdem die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestern erneut deutlich gefallen sei, werde nun ein ausgezeichneter Arbeitsmarktbericht erwartet. Schließlich sei die Zahl der Erstanträge auch in den vergangenen Wochen sehr niedrig ausgefallen. Sollte es also tatsächlich zu einem sehr guten Arbeitsmarktbericht mit einer Steigerung der durchschnittlichen Stundenlöhne kommen, werde die Diskussion über den nächsten Leitzinsschritt an Fahrt gewinnen. Als wahrscheinlichster Termin werde dann immer noch der Dezember gelten.

