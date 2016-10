Düsseldorf - Die zuletzt bereits diskutierte große inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Tiefpunkte bei 37,75/26,05/39,19 USD - nimmt beim Ölpreis mehr und mehr Gestalt an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Einen Fingerzeig in diese Richtung liefere der Bruch des seit Juni bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 46,79 USD). Was aus charttechnischer Sicht allerdings noch fehle, um die untere Umkehr abzuschließen, sei ein Spurt über die letzten beiden wichtigen Verlaufshochs bei rund 51/52 USD. Gelinge der Befreiungsschlag, wäre nicht nur die angeführte Bodenbildung vervollständigt, sondern dürfte die nächste wichtige Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 60 USD dann nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen. Jenseits dieser Hürden definiere die 200-Wochen-Linie (akt. bei 72,34 USD) das nächste Anlaufziel.

