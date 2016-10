Die Wertpapierexperten von Baader haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Feuerfestkonzerns RHI von "Buy" auf "Hold" reduziert. Das Kursziel bleibt mit 23,00 Euro vorerst unverändert.

Das Downgrade der RHI-Aktien durch Baader folgt auf die Pläne von RHI, seinen brasilianischen Mitbewerber Magnesita zu übernehmen. In der aktuellen Studie von Baader-Analyst Christian Obst heißt es, das Bankhaus sehe den Zusammenschluss zwar als sinnvoll an, werte ihn aber als eher defensiven Schritt: "Durch den Zusammenschluss mit Magnesita könnte RHI in der Lage sein, seine Kostenstruktur weiter zu optimieren und das Working Capital sowie Lieferzeiten zu reduzieren."

Für den Zusammenschluss werden die Zustimmung der Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden, ein Aktienankauf, ein Delisting und ein erneuter Börsengang benötigt. Die Art der Umsetzung scheint die Baader Analysten hingegen nicht vollständig zu überzeugen: "Wir denken, diese Struktur ist kompliziert und teuer", schreiben sie im Update zu den RHI-Aktien.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Wertpapierexperten von Baader 1,97 Euro für 2016, sowie 2,44 für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für je 2016 und 2017.

Am Freitagvormittag notierten die RHI-Titel an der Wiener Börse mit minus 3,82 Prozent bei 21,26 Euro.

