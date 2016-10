Die australische Investmentbank Macquarie hat Innogy mit "Outperform" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt dürfte sich mangels vergleichbarer Infrastruktur-Unternehmen in Deutschland bei der Bewertung vor allem an der Dividende der RWE-Ökostromstochter orientieren, schrieb Analyst Peter Crampton in einer Studie vom Freitag. Bis 2020 rechnet der Experte mit einer durchschnittlichen Steigerung der Ausschüttung um 2 Prozent pro Jahr bei einem Gewinnwachstum je Aktie von im Schnitt 6 Prozent. Ein Kauf von RWE-Anteilen sei allerdings die günstigere Möglichkeit, auf Innogy zu setzen./ag/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0004 2016-10-07/11:03

ISIN: DE000A2AADD2