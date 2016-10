FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES DS SMITH WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 465 PENCE - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (7100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3950 (3860) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1200 (1500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1200 (1500) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE: AMEC FOSTER WHEELER ON 'TOP UNDERPERFORM LIST' - CREDIT SUISSE: DOMINO'S PIZZA ON 'TOP OUTPERFORM LIST' - CREDIT SUISSE: G4S ON 'TOP OUTPERFORM LIST' - CREDIT SUISSE: PETROFAC ON 'TOP OUTPERFORM LIST' - CREDIT SUISSE: TRAVIS PERKINS ON 'TOP OUTPERFORM LIST' - GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (7170) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1932 (1900) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BTG PRICE TARGET TO 830 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES ABERDEEN ASSET MANAG PRICE TARGET TO 323 (243) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS AVEVA GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2150 (1940) PENCE - UBS CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 675 (1125) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS FIDESSA GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2250 (2080) PENCE - UBS CUTS HAYS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 140 (130) PENCE - UBS RAISES HENDERSON GROUP PLC PRICE TARGET TO 270 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 620 (560) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'BUY'



