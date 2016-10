Frankfurt - Der Höhenflug der Ölpreise setzt sich fort, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Der Brentölpreis habe sich bis auf wenige Cents dem Jahreshoch von Anfang Juni bei 52,80 USD je Barrel genähert. WTI habe erstmals seit dreieinhalb Monaten wieder die Marke von 50 USD übersprungen. Selbst negative Nachrichten wie der von Genscape berichtete Anstieg der Ölvorräte in Cushing um 1 Mio. Barrel könnten den Preisen augenblicklich nichts anhaben. Wichtigster Grund hierfür sei der Glaube an die von der OPEC vor einer Woche in Aussicht gestellten Produktionskürzungen. Eine Einigung darüber scheine noch lange nicht in trockenen Tüchern zu sein. Denn schon nächste Woche möchten sich die OPEC-Länder am Rande eines Energieforums in Istanbul erneut treffen. Dies wäre kaum nötig, wenn man schon in Algerien Einigung erzielt hätte. Doch der Preis steige dennoch.

