Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG vor der Berichtssaison im Softwaresektor von 35 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der EU-Austrittsbeschluss der Briten bringe Gegenwind mit sich und sei eine europaweite Herausforderung, schrieb Analyst Michael Briest in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei den IT-Ausgaben sieht er jedoch andere Faktoren, die die Auswirkungen des Brexit überwiegen werden. Seine Bewertung der Branchenaktien macht er künftig am Jahr 2018 fest, was auch Anpassungen an den Kurszielen zur Folge habe./tih/zb

