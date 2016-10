Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung erwartet ein stärkeres Wirtschaftswachstum in Deutschland. Für das laufende Jahr hob sie die Prognose für den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 1,8 Prozent von zuvor 1,7 an. "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist solide. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich in einem außenwirtschaftlich sehr schwierigen Umfeld", sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Freitag bei der Vorstellung der Zahlen.

Für das nächste Jahr rechnet die Regierung mit einem BIP-Plus von kalenderbereinigt 1,6 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als bisher. Ohne die Bereinigung wird das Wachstum 2017 nur 1,4 Prozent erreichen, weil das nächste Jahr drei Arbeitstage weniger hat als das laufende. Im Jahr 2018 wird die Wirtschaftsleistung nach der Schätzung von Gabriels Experten um 1,6 Prozent klettern.

October 07, 2016 07:13 ET (11:13 GMT)

