London - Das Britische Pfund hat den September mit einem Kurs von 1.30 Dollar beendet, so Scott Jamieson, Head of Multi-Asset Investing bei Kames Capital.In den ersten Oktobertagen sei die Zuversicht gewachsen, dass die US-Notenbank FED im Dezember an der Zinsschraube drehe. Gleichzeitig habe es starke Hinweise seitens des britischen Schatzkanzlers auf eine Lockerung der britischen Geldpolitik gegeben. Das Pfund habe sich auf 1.265 Dollar abgeschwächt. Doch dieser Rückgang sei nichts zu dem Einbruch in der letzten Nacht gewesen. Im asiatischen Handel habe das Pfund auf bis zu 1.1378 US-Dollar nachgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...