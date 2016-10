London - Luke Newman, Fondsmanager des Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fonds (ISIN LU0200083342/ WKN A0DNFC), beim weltweit tätigen Vermögensverwalters Henderson Global Investors kommentiert die Auswirkungen des Brexit Referendums in Großbritannien Ende Juni. Newman zieht darin gut drei Monate nach der Abstimmung eine Zwischenbilanz: kurzfristig haben britische Exporteure zunächst von einer Abschwächung des Pfund profitiert. Auch in den kommenden Monaten bieten sich - so Newman - aufgrund der voraussichtlich langwierigen Verhandlungen über einen Brexit Investmentmöglichkeiten, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite.

Den vollständigen Artikel lesen ...