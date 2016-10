Beteiligungsportfolio der Q-Soft Verwaltungs AG: KST Beteiligungs AG will sich aus Pensionsverpflichtung lösen und plant Auflösung und Abwicklung

Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges

07.10.2016 16:18

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Gechingen, 7.10.2016

Beteiligungsportfolio der Q-Soft Verwaltungs AG: KST Beteiligungs AG will sich aus Pensionsverpflichtung lösen und plant Auflösung und Abwicklung

Die KST Beteiligungs AG (KST), an der die Q-Soft Verwaltungs AG mit ca. 35% beteiligt ist und die damit das größte Engagement der Q-Soft Verwaltungs AG darstellt, hat mitgeteilt, dass sie sich aus einer gegenüber dem ehemaligen Vorstand bestehenden Pensionsverpflichtung gegen Zahlung eines Ausgleichsbetrages in Höhe von ca. 1,26 Mio. Euro lösen will und damit alle aus dieser Pensionsverpflichtung rührenden Zahlungsverpflichtungen und zusätzlichen Risiken in Bezug auf die zukünftige Einkommensentwicklung und die Entwicklung der allgemeinen Lebenserwartung vollständig beseitigen will. Eine entsprechende Vereinbarung ist unterschriftsreif und soll kurzfristig unterzeichnet werden.

Nach Angaben der KST ergibt sich mit Abschluss dieser Vereinbarung eine im Geschäftsjahr 2016 wirksame bilanzielle Belastung in Höhe von ca. TEUR 340. Die wirtschaftlichen Risiken, denen sich die KST im Zusammenhang mit der Entwicklung der Pensionsverpflichtung zukünftig über einen langen Zeitraum ausgesetzt sieht, übersteigen, wie die KST mitteilt, jedoch den Aufwand aus der nun abzuschließenden Vereinbarung deutlich.

Die KST hat ferner mitgeteilt, dass mit Abschluss dieser Vereinbarung der Weg für eine Liquidation und damit für die Rückzahlung des in der Gesellschaft vorhandenen Eigenkapitals an die Aktionäre frei wird und die KST entsprechende Beschlüsse fassen will. Angesichts des von der KST zuletzt veröffentlichten inneren Wertes pro Aktie und unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Lösung aus der Pensionsverpflichtung erwartet die Q-Soft Verwaltungs AG aus einer Liquidation der KST Beteiligungs AG in den kommenden Geschäftsjahren insgesamt einen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegenden Ergebnisbeitrag.

Gechingen, 07.10.2016 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand

07.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de ISIN: DE000A14KB33 WKN: A14KB3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A14KB33

AXC0213 2016-10-07/16:18