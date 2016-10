BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 06-October-16 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 06/10/2016 IE00B88D2999 31186 GBP 5380269.589 172.5219518 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 06/10/2016 IE00B7VB3908 253349 GBP 5937114.379 23.43452857 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 06/10/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10674563.23 133.6458738 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 06/10/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9421075.713 14.788272 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 06/10/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 12345607.73 159.5864494 Daily ETP



Boost ShortDAX 06/10/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5479490.162 13.4155237 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/10/2016 IE00B7Y34M31 112143 USD 36043082.22 321.4028715 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/10/2016 IE00B8K7KM88 2022545 USD 27638146.19 13.665034 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/10/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6380812.708 475.1163595 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/10/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 12887393.77 7.9054696 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/10/2016 IE00B7ZQC614 152369717 USD 189102810.3 1.2410787 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/10/2016 IE00B7SX5Y86 236700 USD 21049775.1 88.9301863 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 06/10/2016 IE00B8HGT870 344550 USD 8355433.044 24.2502773 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 06/10/2016 IE00B6X4BP29 36341 USD 4467993.741 122.946362 Daily ETP



Boost Copper 3x 06/10/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3451634.526 10.4068023 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 06/10/2016 IE00B8KD3F05 11494 USD 2447224.556 212.9132205 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/10/2016 IE00B8VC8061 22969511 USD 29446021.88 1.2819612 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/10/2016 IE00B76BRD76 429132 USD 13761699.83 32.0686871 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 06/10/2016 IE00B7XD2195 2310724 USD 11207329.82 4.8501378 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 06/10/2016 IE00B8JG1787 39847 USD 4548107.5 114.1392702 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/10/2016 IE00B94QKF15 34861 GBP 1784758.873 51.19643365 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 06/10/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2212980.445 74.0127239 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/10/2016 IE00B94QKC83 55070 GBP 7423577.125 134.8025626 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 06/10/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1775618.508 62.52177845 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 06/10/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 2072920.652 172.5995547 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 06/10/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 78155114.33 6796.096899 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 06/10/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 159941423.4 11847.51284 Daily ETP



Boost Palladium 06/10/2016 IE00B94QLR02 12085 USD 956217.9692 79.1243665 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 06/10/2016 IE00B94QLN63 9471 USD 643794.7975 67.9753772 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/10/2016 IE00B94QL251 16561 USD 1759869.608 106.2659023 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/10/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 366890.1759 10.2052843 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 06/10/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 128278.3748 75.4578675 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 06/10/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1134939.881 89.4075848 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 06/10/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 548553.7416 84.3799018 Daily ETP



Boost Silver 2x 06/10/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1225120.203 64.1558548 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 06/10/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2312736.198 52.9982171 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/10/2016 IE00B873CW36 353778 EUR 11723582.61 33.1382466 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/10/2016 IE00B8NB3063 1215900 EUR 46484439.66 38.2304792 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKT09149 6080 EUR 770057.3724 126.6541731 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKS8QM96 72000 EUR 4044538.843 56.1741506 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 440406.8939 133.4566345 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKS8QN04 532059 EUR 31484294.28 59.1744417 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 680108.7456 143.1807885 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKS8QQ35 50900 GBP 2651869.293 52.09959319 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKT09032 2500 USD 289152.1463 115.6608585 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/10/2016 IE00BKS8QT65 167650 USD 12426798.39 74.1234619 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/10/2016 IE00BLS09N40 989750 EUR 15553650.06 15.714726 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/10/2016 IE00BLS09P63 82120 EUR 5838404.768 71.0960152 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/10/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 2769276.501 135.7488481 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/10/2016 IE00BLNMQT00 15200 EUR 620639.2636 40.8315305 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 06/10/2016 IE00BVFZGC04 211653 USD 3764584.604 17.7865875 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 06/10/2016 IE00BVFZGF35 21201 USD 2137184.72 100.805845 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/10/2016 IE00BVFZGG42 63931 USD 2358675.742 36.8940849 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/10/2016 IE00BVFZGH58 24406 USD 1818209.886 74.4984793 Short Daily ETP



Boost Brent 06/10/2016 IE00BVFZGD11 308239 USD 5702642.477 18.5007169 Oil ETC



Boost Gold 06/10/2016 IE00BVFZGK87 125819 USD 3270751.859 25.9956911 ETC



Boost Natural Gas 06/10/2016 IE00BVFZGL94 63466 USD 2014427.322 31.7402597 ETC



Boost BTP 10Y 5x 06/10/2016 IE00BYNXNS22 31673 EUR 1731601.624 54.6712223 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 06/10/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3290605.991 53.5711191 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 06/10/2016 IE00BYNXPJ70 20336 USD 1462976.621 71.9402351 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/10/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 192531.9258 90.2634439 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/10/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 196613.5892 88.0490771 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/10/2016 IE00BYTYHS72 186516 USD 7522230.642 40.3302164 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/10/2016 IE00BYTYHR65 71887 USD 2830176.827 39.3698002 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/10/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 496378.0003 141.8222858 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/10/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 193432.0371 55.2662963 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 06/10/2016 IE00BYTYHQ58 408992 USD 3225963.213 7.8875949 2.25x Leverage Daily ETP



