US-Arbeitsmarkt bringt auch keine neuen Impulse

Seit zwei Wochen steht die Frage im Raum, was die Märkte noch treiben kann. Schon deutlich länger pendeln sowohl hierzulande als auch in den USA die Aktienmärkte lediglich in engsten Bahnen seitwärts. Kurzfristige dynamische Bewegungen sind die Ausnahme. So auch heute. Denn der monatliche US-Arbeitsmarktbericht konnte ebenfalls keine neuen Impulse liefern.

US-Arbeitsmarktbericht wird zum Non-Event

Laut dem US-Arbeitsministerium wurden in den USA im September 156.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Erwartet wurden 175.000 und damit 19.000 Stellen mehr. Zudem wurden die beiden Vormonatswerte um insgesamt 7.000 nach unten revidiert.

Derweil stieg die Arbeitslosenquote von 4,9 auf 5,0 Prozent an. Hier gingen die Marktteilnehmer im Durchschnitt von einem unveränderten Wert aus. Insgesamt erscheint der Bericht damit zwar negativ, aufgrund der letztlich nur relativ geringen Abweichungen war er aber aus Sicht der Börsen dennoch ein Non-Event. Dies zeigt sich an den Kursreaktionen. Zwar gab es nach der Veröffentlichung des Berichts ein nervöses Auf und Ab, aber letztlich bewegten sich die Aktienkurse lediglich weiter seitwärts.

Gescheiterter Ausbruchsversuch im DAX

Der DAX erreichte dabei im Hoch wieder exakt die rot gestrichelte Konsolidierungslinie (roter Pfeil), an der es gestern einen Ausbruchsversuch gab, der aber letztlich scheiterte.

Und auf der Unterseite wurde der vom April-Hoch bei 10.474 Punkten unterstützt (dunkelgrüne Linie oberhalb der 10.460er Rechteckkante), so dass die Handelsspanne des Tages wieder sehr eng war.

Das Warten auf neue Trends geht weiter

Somit bleibt das fundamentale und charttechnische Bild insgesamt unverändert: Die Konsolidierungen auf hohem Niveau in einer saisonal schwachen Phase sind bullish zu werten. Und auch die jüngsten Konjunkturdaten, über die wir in dieser Woche berichtet haben, geben den Märkten grundsätzlich grünes Licht. Doch letztlich geht das Warten auf neue Trends bzw. neue Impulse wohl noch eine Weile weiter. So ist weiterhin Geduld gefragt.



Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage

Ihr

Sven Weisenhaus