FRANKFURT (Dow Jones)--Bei dem von zahlreichen Krankmeldungen gebeutelten Urlaubsflieger Tuifly bemüht sich das Management um eine Entspannung der Lage. Nach Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern sei die Entscheidung über die Zukunft des Unternehmen vom 26. Oktober auf Mitte November vertagt worden, teilte der Touristikkonzern Tui mit und machte den Mitarbeitern zudem Zugeständnisse, um die Sorgen der Beschäftigten zu entkräften.

Hintergrund sind die Pläne der Tui AG, die eigene Airline Tuifly mit Teilen von Air Berlin in eine Holding-Gesellschaft unter Beteiligung von Air-Berlin-Hauptaktionär Etihad Airways einzubringen. Nachdem die Pläne am Wochenende bekannt geworden waren, schoss der Krankenstand bei Tuifly in die Höhe. Am Freitag musste die Airline den Flugbetrieb wegen der enormen Krankheitswelle beim Cockpit- und Kabinenpersonal komplett einstellen.

An den Gesprächen habe auch Tui-Personalvorstand Elke Eller teilgenommen. Der Aufsichtsrat von Tui werde "nicht, wie ursprünglich geplant, darüber schon am 26. Oktober 2016 entscheiden", sagte Eller laut der Mitteilung. "Wir hoffen, dass dies unmittelbar zur Entspannung der Situation beiträgt." Tui nehme die Sorgen und Ängste seiner Mitarbeiter ernst.

Der Konzern teilte weiter mit, Tuifly werde für die Dauer von mindestens drei Jahren eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in Hannover bleiben. Auch die heutigen Arbeitsverträge der Mitarbeiter blieben bestehen und es gebe keine Einschnitte bei den Gehältern. Zudem würden die Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit auch weiterhin Tarifpartner sein sowie die Betriebsräte und die Personalvertretungen im Amt bleiben.

Tuifly kündigte weitere Gespräche mit Arbeitnehmervertretern ab Montag an.

October 07, 2016

