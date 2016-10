Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Draghi: EZB wird Verfestigung von Zweitrundeneffekten verhindern

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet nach den Worten ihres Präsidenten Mario Draghi genau darauf, dass die niedrigen Inflationsraten im Euroraum nicht zu einer Verfestigung von Zweirundeneffekten führen. In einer Stellungnahme Draghis für den Lenkungsausschuss des Internationalen Währungsfonds (IMFC) heißt es: "Im aktuellen Umfeld sehr niedriger Inflationsraten wird die EZB weiterhin darauf achten, dass sich schädliche Zweitrundeneffekte nicht in Preis- und in Lohnfindungsprozessen verfestigen."

Bank of England bittet BIZ um Untersuchung von Pfund-Absturz

Die Bank of England hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gebeten, den starken Einbruch des Pfund Sterling an diesem Freitag zu untersuchen. Das sagte der Gouverneur der britischen Notenbank, Mark Carney, am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington.

Gabriel optimistisch für Einigung mit Atomkonzernen

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ist zuversichtlich, dass eine Einigung über die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls in der kommenden Woche erreicht werden kann. Gabriel antwortete auf eine Frage nach einem wahrscheinlichen Durchbruch mit den vier Atomkonzernen Eon, RWE, Vattenfall und ENBW mit "Ja".

Schäuble: Haben bei G20 nicht über einzelne Institute gesprochen

Die Lage der Deutschen Bank war nach Angaben von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kein explizites Thema bei den Beratungen der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). "Wir haben in dem G20-Minister- und Notenbankgouverneurtreffen nicht über einzelne Bankinstitute gesprochen", sagte Schäuble bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank.

Schäuble sieht Gefahr neuer Krisen noch nicht gebannt

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine erneute Finanzkrise nicht ausgeschlossen und deshalb für den deutschen G20-Vorsitz Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften angekündigt.

Regierung gegen neue Russland-Sanktionen wegen Syrien

Vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs in Syrien will die Bundesregierung Russland vorerst nicht durch Sanktionen zum Einlenken bringen. Man setze weiter auf Diplomatie und eine politische Lösung, erklärte Außenamtssprecher Martin Schäfer. Zuvor hatte es aus der CDU Forderungen nach einer härteren Gangart gegenüber Moskau gegeben.

Mehr als 280.000 Ausländern droht Festnahme und Abschiebung

Mehr als 280.000 Ausländer waren zum 1. September dieses Jahres im Fahndungssystem der Polizei zur Festnahme ausgeschrieben, etwa weil sie abgeschoben werden sollen. Das sei eine Steigerung um rund 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, meldete der Radiosender HR-Info unter Berufung auf das Bundeskriminalamt.

US-Jobwachstum lässt etwas nach, aber Stundenlöhne ziehen an

Der US-Stellenmarkt hat im September ein etwas moderateres Wachstum an den Tag gelegt. Zugleich zogen die Löhne und Gehälter an. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 156.000, während von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte einen Stellenzuwachs um 170.000 erwartet hatten.

US-Jobwachstum bestätigt Fed-Kurs

Der US-Stellenmarkt hat im September ein etwas moderateres Wachstum an den Tag gelegt. Zugleich zogen aber die Löhne und Gehälter an. Insgesamt dürfte sich die Federal Reserve in ihrem Kurs auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr bestätigt sehen.

Geplatztes Hubschrauber-Geschäft sorgt für Spannung zwischen Warschau und Paris

Der Abbruch der Verhandlungen über den Kauf von Airbus-Militärhubschraubern durch Polen hat zu Spannungen zwischen den Regierungen in Warschau und Paris geführt. Frankreichs Staatschef François Hollande sagte die für kommende Woche geplanten polnisch-französischen Regierungskonsultationen in Warschau ab, wie die französische Präsidentschaft mitteilte. Das Treffen sei vorerst "verschoben".

Türkischer Botschafter Karsioglu nach Berlin zurückgekehrt

Der türkische Botschafter in Berlin, Hüseyin Avni Karsioglu, ist nach mehrmonatiger Abwesenheit nach Deutschland zurückgekehrt. Darauf wies der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Markus Ederer hin. Ederer begrüßte dies als "einen wichtigen positiven Schritt in den bilateralen Beziehungen".

70.000 Türken legen Beschwerde gegen Verfahren nach Putschversuch ein

Mehr als 70.000 Türken haben Beschwerde gegen die Verfahren eingelegt, die nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli gegen sie eingeleitet worden sind. Ministerpräsident Binali Yildirim versicherte, jede der Beschwerden werde eingehend geprüft, ein entsprechender Mechanismus sei von den Ministerien eingerichtet worden. Dies werde aber dauern, sagte Yildirim.

Roms Ex-Bürgermeister von Korruptionsvorwürfen freigesprochen

Roms früherer Bürgermeister Ignazio Marino ist vom Vorwurf der Korruption freigesprochen worden. Ein Gericht sprach ihn aus Mangel an Beweisen in einer Affäre um Ausgaben von 12.000 Euro frei, die Marino laut Anklage unrechtmäßig dem Staat in Rechnung gestellt haben soll. In einer zweiten Affäre, in der Marino Steuerbetrug in Höhe von 6.000 Euro vorgeworfen worden war, fand der Richter keine persönliche Schuld.

