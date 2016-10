The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.10.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2016



ISIN Name



CA38065A1093 GOLD MOUNTAIN MINING CORP

CA54755T1003 LOWELL COPPER LTD

US29490B1017 ERBA DIAGNOSTICS DL-,01

US45779A5074 INSPIREMD INC. DL-,0001

US70159Q1040 PARKWAY PORPER. DL-,001

XS1028957469 SGD Group S.A.