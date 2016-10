Macquarie startet Innogy mit 'Outperform' - Ziel 41 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Innogy mit "Outperform" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt dürfte sich mangels vergleichbarer Infrastruktur-Unternehmen in Deutschland bei der Bewertung vor allem an der Dividende der RWE-Ökostromstochter orientieren, schrieb Analyst Peter Crampton in einer Studie vom Freitag. Bis 2020 rechnet der Experte mit einer durchschnittlichen Steigerung der Ausschüttung um 2 Prozent pro Jahr bei einem Gewinnwachstum je Aktie von im Schnitt 6 Prozent. Ein Kauf von RWE-Anteilen sei allerdings die günstigere Möglichkeit, auf Innogy zu setzen.

SocGen senkt Ziel für RWE auf 18,10 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für RWE wegen des Börsengangs der Tochter Innogy von 20,00 auf 18,10 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Lüder Schumacher aber auf "Buy". Der Experte bezeichnete Innogy in seiner Studie vom Freitag als attraktiv. Das Unternehmen biete eine hohe Ausschüttungsquote. Bei RWE sei zwar noch nicht klar, wie es mit Blick auf eine Dividende weitergehe, doch seien die Gewinnperspektiven für RWE sowie für Innogy recht stabil. Zudem werde RWE nach dem Innogy-Börsengang mindestens 75 Prozent der Anteile der Tochter halten. In Innogy hat RWE sein Geschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb gebündelt.

UBS hebt Ziel für SAP auf 90 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP vor Zahlen von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der EU-Austrittsbeschluss der Briten bringe Gegenwind für die Softwarebranche mit sich und sei europaweit eine Herausforderung, schrieb Analyst Michael Briest in einer Branchenstudie vom Freitag. Von SAP erhofft er sich aber eine solide Entwicklung. Seine Bewertung der Aktie mache er künftig am Jahr 2018 fest, was auch das höhere Kursziel begründe.

Morgan Stanley hebt Dialog auf 'Overweight' und Ziel auf 47 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Dialog Semiconductor von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 47 Euro angehoben. Nach einem herausfordernden Jahr bessere sich die Geschäftsentwicklung des Halbleiterunternehmens wieder, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Freitag. Vor allem vom Hauptkunden Apple dürften in den kommenden 18 Monaten höhere Chipbestellungen kommen. Dies sei noch nicht vollständig in der Dialog-Aktie eingepreist.

Deutsche Bank senkt Zalando auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Zalando nach der starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel ließ Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Freitag aber auf 35 Euro. Kurzfristig sei das Potenzial nun ausgereizt. Sollte der Online-Modehändler seine langfristigen Ziele erreichen, hätten die Papiere aber noch kräftig Luft nach oben, so der Experte.

Merrill Lynch hebt Salzgitter auf 'Buy' und Ziel auf 35 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Salzgitter von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 35 Euro angehoben. Nach den zuletzt unerwartet deutlich gestiegenen Stahlpreisen habe er seine Preisprognosen für die Jahre 2016 und 2017 um 7 beziehungsweise 18 Prozent erhöht, schrieb Analyst Cedar Ekblom in einer Branchenstudie vom Freitag. Für den deutschen Stahlkonzern liege seine Gewinnschätzung (Ebitda) für das kommende Jahr nun 20 Prozent über der Konsenserwartung.

Merrill Lynch senkt Aurubis auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Aurubis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 52 Euro festgesetzt. Die Aktie von Europas größtem Kupferproduzenten sei auf dem gegenwärtigen Niveau fair bewertet, begründete Analyst Cedar Ekblom sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Freitag.

Commerzbank startet Nemetschek mit 'Buy' und Ziel 68 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Nemetschek mit "Buy" und einem Kursziel von 68 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie sei fundamental unterbewertet, schrieb Analyst Malte Räther in einer Studie vom Freitag. Der Bausoftware-Entwickler dürfte beim operativen Gewinn in den Jahren 2017 und 2018 besser abschneiden als vom Markt erwartet.

JPMorgan hebt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 36 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 36 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursverfall habe sich das Chance-/Risikoverhältnis der Aktie des Internetplattform-Betreibers gebessert, begründete Analyst Marcus Diebel sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Freitag.

DZ Bank senkt Dialog auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 29 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Dialog Semiconductor nach vorläufigen Umsatzzahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 28 auf 29 Euro angehoben. Nach einem besser als erwartet verlaufenen dritten Quartal zeichne sich bei dem Chipunternehmen eine Erhöhung des Jahresumsatzziels ab, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Freitag. Er passte seine Schätzungen nach oben an, rät nach einem zuletzt starken Kursanstieg aber zu Gewinnmitnahmen.

