In der ersten Oktober-Handelswoche sank der Leitindex somit um 0,37 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,33 Prozent auf 2153,74 Zähler. Beim von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 stand ein Minus von 0,19 Prozent auf 4864,52 Punkte zu Buche. Der Stellenaufbau in den USA blieb etwas hinter den Erwartungen ...

