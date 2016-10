FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Aktien gaben auch am Freitagabend noch leicht nach. An der Wall Street hatten die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für September nichts an der Erwartung geändert, dass die US-Notenbank wohl schon bald die Zinsen erhöht. Die Aussicht auf höhere Zinsen lastete etwas auf den US-Börsen.

TUI gaben am Abend nochmals 0,4 Prozent nach, nachdem sie auf Xetra schon 3,1 Prozent eingebüßt hatten. Die Tochter Tuifly muss auch am Samstag wegen des hohen Krankenstands beim Cockpit- und Kabinenpersonal einen großen Teil ihrer Flüge streichen. Am Sonntag will die Fluggesellschaft aber wieder alle geplanten Flüge anbieten, wie Tuifly am frühen Freitagabend mitteilte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.478 10.491 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 07, 2016 16:27 ET (20:27 GMT)

