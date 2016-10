Hamburg (ots) -



Bei der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" verliebten sich Peer Kusmagk, 41, und Janni Hönscheid, 25. Zurück in Deutschland wurden aus dem Moderator und der Profi-Surferin tatsächlich ein Paar. Nur dem OK!-Magazin geben die beiden jetzt ihr erstes Exklusiv-Interview überhaupt und sprechen offen über ihre Beziehung. Wann sie wussten, dass es Liebe ist? "Also gefühlt eigentlich schon am ersten Tag", so Peer. Und: "Meine Eltern haben immer gesagt: Peer, wenn es dir passiert, merkst du es sofort, diesen Moment wirst du nicht verpassen."



Schon kurz nach den Dreharbeiten ist Janni zu Peer nach Berlin gereist, wollte ihn unbedingt in seiner Heimatstadt wiedersehen: "Ich bin mit meinen ganzen Sachen nach Berlin gekommen, mit all meinen Surfboards. Und zum ersten Mal habe ich meine Taschen ausgepackt. Das habe ich davor nie gemacht, da ich sowieso immer gleich wieder los muss", erzählt die 25-Jährige in OK! und muss selbst feststellen: "Ja, ich bin irgendwie angekommen."



Das komplette Interview mit Peer und Janni, dazu exklusive Fotos, erscheint am kommenden Mittwoch, den 12. Oktober 2016, nur in der neuen Ausgabe von OK!.



