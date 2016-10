Der Vize-Präsident von BMW, Ian Robertson, sieht eine Trendwende im Automarkt in Russland. Er erwartet, dass die US-Technologiekonzerne in den Auto-Markt eintreten werden, ist jedoch gelassen: Die Ansprüche an ein Auto gingen über die Technologie hinaus.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Sie waren sehr skeptisch, was E-Mobilität angeht, besonders aufgrund begrenzter Energie-Ressourcen und der Kosten für Technologie und Infrastruktur. Wie ist Ihr Blick auf das Thema E-Mobilität heute? Ian Robertson: Schon in 2009 wussten wir, dass das Projekt "i", das wir damals starteten, kein Kurzzeitprojekt sein würde. Wir wussten, dass es kein Sprint, sondern ein Marathon werden würde. Vor allem deshalb, weil wir wissen, dass wir es hier mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun haben, von denen der größte die relativ neue und nicht völlig ausgereifte Technologie ist. Der Verbraucher dachte, dass Diesel und Benzin die Zukunft wären. Wenn man also all diese Faktoren in Betracht zieht, weiß man, dass ein solches Projekt Zeit braucht. Als wir also die "i" als Marke einführten, waren 80 Prozent der Käufer Technologie-Begeisterte, vor allem in Kalifornien. Mit der Zeit entwickelt ...

