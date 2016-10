Human Rights Watch hat neue Foltermethoden der CIA enthüllt, die gegen Gefangene angewandt wurden. HRW bezieht sich auf Aussagen von gefolterten Häftlingen.

Human Rights Watch (HRW) berichtet, dass die Foltermethoden der CIA in ihren globalen Foltergefängnissen weitaus brutaler sind als bisher bekannt wurde. US-amerikanische Ärzte sollen in die Folter eingebunden gewesen sein. Sie sorgten dafür, dass die Gefangenen nicht sofort starben, damit die Folter weitergeführt werden konnte. HRW sprach mit zwei Opfern, die fälschlicherweise unter Terror-Verdacht standen und in einem ...

