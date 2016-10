Von Deutscher Bank bis Wells Fargo wird immer mehr Kritik an unverantwortlichem Verhalten von Bankern laut. Ein explosives Umfeld, in dem der BGH umstrittene Freisprüche in Deutschland untersuchen wird.

Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Leipzig über die Freisprüche für sechs hochrangige Manager der HSH Nordbank. Auf Antrag der Hamburger Staatsanwaltschaft muss der 5. Strafsenat des Gerichts im Revisionsverfahren die Frage beantworten, ob das Landgericht Hamburg die ehemaligen Bankvorstände zu Recht am 9. Juli 2014 freigesprochen hat (Az.: 608 KLs 12/11). Die Tatsachen werden nicht erneut erhoben, nur die rechtliche Würdigung wird erörtert.

Die Banker, unter ihnen die früheren Vorstandschefs Hans Berger und Dirk Jens Nonnenmacher, standen vor Gericht wegen eines komplizierten Geschäfts im Dezember 2007. Der gesamte Vorstand hatte dem Geschäft mit der Bezeichnung "Omega 55" im Umlaufverfahren zugestimmt und damit einen Millionenschaden ...

