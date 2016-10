"Wenn du ein Star bist, lassen sie es dich tun". Mit drastischen Worten beschrieb Donald Trump in einem Video aus 2005, wie man Frauen rumkriegt. Selbst Parteifreunde sind entsetzt. Trump entschuldigt sich, meint aber, alles nicht so schlimm.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf hat ein elf Jahre altes Video mit vulgären und frauenfeindlichen Äußerungen des republikanischen Kandidaten Donald Trump in beiden Lagern für Empörung gesorgt. Die "Washington Post" veröffentlichte am Freitag (Ortszeit) eine Aufnahme aus dem Jahr 2005, in der der Geschäftmann einem Fernsehmoderator mit drastischen Worten beschreibt, wie er versuchte, eine Frau zu verführen. Außerdem brüstet er sich damit, wie er seine Bekanntheit ausnutzt, um Frauen zu küssen und unsittlich zu berühren. "Wenn du ein Star bist, lassen sie es dich tun", sagte er in dem Video, das nach Angaben der Zeitung 2005 vor einem Auftritt Trumps in einer Fernsehserie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...