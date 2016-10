Terrorserie in der Heimat, gebremstes Wachstum auf dem Boommarkt China - die Verkäufe der französischen Luxusindustrie laufen nicht mehr wie früher. Selbst Top-Hotels müssen hohe Preisnachlässe geben.

Bei der Pariser Modewoche zeigten bekannte Häuser wie Saint Laurent, Lanvin oder Dior in der vergangenen Woche ihre neuesten Kollektionen. Nennenswerte Absagen wegen der beispiellosen Terrorserie in Frankreich habe es bei den Schauen nicht gegeben, berichten Verantwortliche. "Es gibt keinen Grund, pessimistisch zu sein", betont der Chef des Dachverbands der Mode-Schöpfer und -Designer, Pascal Morand, in der Zeitung "Le Monde".

Die Stimmung in der Luxusindustrie, immer noch schillerndes Aushängeschild Frankreichs, ist jedoch alles andere als euphorisch. So leiden Top-Hotels und Edel-Restaurants, da insbesondere ausländische Touristen einen Bogen um die vielbesungene Hauptstadt machen.

Pariser Tourismus-Verantwortliche berichteten im Hochsommer über Preisnachlässe in Fünf-Sterne-Häusern von 25 bis 45 Prozent. Einige Hotelpaläste hätten sogar ganze Etagen geschlossen, schrieb "Le Monde". Der Sommer war geprägt vom Terrorattentat in Nizza ...

