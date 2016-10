Bei einer Anti-Terror-Operation der türkischen Polizei in der Hauptstadt Ankara haben sich zwei mutmaßliche Terroristen selbst in die Luft gesprengt.

Bei einem Polizeieinsatz am Stadtrand von Ankara haben sich zwei Selbstmordattentäter ihrer Festnahme widersetzt und in die Luft gesprengt. Das Paar - ein Mann und eine Frau - sei dabei ums Leben gekommen, sagte Gouverneur Erkan Topaca am Samstag. Die Beiden seien verdächtigt worden, einen Autobombenanschlag in der türkischen ...

