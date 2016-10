Die Behörden sind überfordert, der Tourismus fast tot: In Lesbos gibt es immer mehr Proteste gegen die Flüchtlingssituation. Ein neuer Maßnahmenplan soll die Krise entschärfen. Ärger droht derweil an einer anderen Front.

Bei einem Krisentreffen in Athen ist am Freitag ein Maßnahmenplan für die Flüchtlingssituation auf der griechischen Insel Lesbos aufgestellt worden. Wie das Staatsministerium am Freitagabend mitteilte, soll die Lebenssituation der Menschen in den Auffanglagern der Insel verbessert werden; die Asylverfahren sollen beschleunigt und Nicht-Regierungsorganisationen stärker in die Prozesse eingebunden werden.

Auch die Situation der Inselbewohner stehe auf dem Programm; immer mehr von ihnen protestieren gegen die desolate Lage, zudem ist der Tourismus, die Haupteinnahmequelle ...

