Hurrikan "Matthew" zieht an Südostküste der USA entlangMiami (Florida)/Port-au-Prince - Hurrikan "Matthew" ist am Samstag weiter an der Südostküste der USA entlang gezogen. Das Hurrikan-Zentrum NHC berichtete von Sturmfluten in South Carolina sowie im südlichen Nachbarstaat Georgia. Nach den Verwüstungen mit Hunderten Toten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...