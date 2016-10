Kim Jong-Un hat in den letzten Monaten immer raffiniertere Waffen testen lassen. Ein klares politisches Kalkül, sagen Experten. Der Diktator will offenbar ein Signal an die nächste US-Regierung senden.

Nordkorea provoziert die Weltgemeinschaft mit stetig neuen Raketen- und Atomtests. Dass das kommunistische Land gerade jetzt den Aufbau seines Waffenarsenals vorantreibt, ist nach Ansicht von Experten klares politisches Kalkül: Staatschef Kim Jong Un hat offenbar die Präsidentenwahl in den USA im Blick.

Die Raketentests seien ein Signal an die nächste US-Regierung, sagt Politik-Professor Victor Cha, der in der Amtszeit von George W. Bush die Asien-Abteilung des Nationalen Sicherheitsrats leitete. Nordkorea wolle dem nächsten Präsidenten demonstrieren, dass es ein Atomstaat sei. "Ob das nun im Hinblick auf Verhandlungen geschieht, oder um zu sagen "Lasst uns in Ruhe", das weiß keiner", sagt Cha.

Für Pjöngjang ist der scheidende US-Präsident Barack Obama in den letzten Monaten seiner Amtszeit eine sogenannte "lame duck", eine lahme Ente. Mit anderen Worten: Niemand geht davon aus, dass Obama jetzt noch eine ernste Konfrontation oder gar einen Militärschlag riskieren würde. Und auch nach der Wahl und dem Wechsel im Präsidentenamt wird es einige Monate dauern, bis sich Obamas Nachfolger ...

