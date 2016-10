Die Deutsche Bank als europäische Tochter eines US-Instituts? Ex-Chefvolkswirt Thomas Mayer hält das für eine realistische Option. Die Alternative zu einem Verkauf könne nur schmerzhaft sein.

In der Diskussion über die Zukunft der Deutschen Bank hält ihr Ex-Chefvolkswirt Thomas Mayer einen Verkauf an eine US-Bank für eine Option. "Als europäisches Standbein eines in den USA verankerten globalen Finanzhauses könnte sich die Deutsche Bank in ganz Europa als wichtige Investmentbank entfalten", sagte Mayer dem neuen Monatsmagazin ...

