Berlin (ots) - Deutschlands größter Lebensversicherer, die Allianz Lebensversicherung, begrüßt die Reformpläne der Bundesregierung zu Betriebsrenten. "Die Regierung will erreichen, dass mehr Geringverdiener vorsorgen und dass noch mehr kleine und mittlere Arbeitgeber Betriebsrenten anbieten", sagte Firmenkundenvorstand Andreas Wimmer dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). "Das ist wichtig. Hier gibt es Nachholbedarf".



