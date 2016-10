Auf der größten Immobilienmesse Deutschlands herrschte Hochstimmung. Die Branche weiß, dass die Preise bald wieder fallen werden. Aber so lange sie nicht weiß wann, feiert sie einfach weiter.

Man soll die Feste bekanntlich feiern wie sie fallen. Die deutsche Immobilienbranche hielt sich daran - und feierte bis zum Donnerstagabend auf der Gewerbeimmobilien Expo Real in München überaus lässig. Geld spielte fast keine Rolle. Warum auch am Ambiente sparen, wenn unter Anlagedruck stehende Versicherer und Pensionskassen dafür sorgen, dass der Rubel rollt - vom Käufer zum Verkäufer und an alle, die Dienstleistungen darum herum anbieten - Makler, Finanzierer, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Immobilienbewerter.

An jeder Ecker tönt es nur so von "gut gefüllten Kriegskassen". Genau genommen sind sie eher übervoll. Die Investment Manager wissen gar nicht mehr, wo sie das Geld überhaupt noch anlegen sollen, weil schlichtweg das Angebot fehlt. Der Markt läuft teilweise schon so gut, dass manchem Makler der Spaß abgeht. Derzeit gebe es "bedauerlicherweise" keine Risiken ...

