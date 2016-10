Wegen eines möglichen Sprengstoffanschlags stürmt die Polizei eine Chemnitzer Wohnung. Vorausgegangen war eine Warnung des Verfassungsschutzes. Der Verdächtige ist vorerst auf der Flucht.

In Chemnitz waren am Samstag mehrere hundert Polizisten wegen des Verdachts auf die Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags im Großeinsatz. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos seien auf der Suche nach einem Verdächtigen in eine Wohnung in einem mehrgeschossigen Plattenbau eingedrungen, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, Tom Bernhardt. Der Verdächtige sei jedoch nicht gefunden worden. Die Suche nach ihm gehe weiter.

Ausgelöst worden sei der Einsatz durch eine Warnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...