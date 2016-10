Bei der Deutschen Bank und der Commerzbank läuft es derzeit alles andere als rund. Doch aus Sicht des Branchenverbandes sind die deutschen Geldhäuser "leistungsfähige Player". Es mangele nur an Profitabilität.

Die deutschen Banken sehen sich trotz der Turbulenzen und Probleme der führenden heimischen Geldhäuser für den internationalen Wettbewerb gerüstet. "Deutschlands Banken müssen sich im globalen Wettbewerb nicht verstecken - auch wenn sie derzeit nicht auf Rosen gebettet sind und das Korsett aus Regulierung und niedrigen Zinsen sehr eng sitzt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer, am Samstag in Washington am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). "Die Banken werden sich anpassen: durch Kosteneinsparungen, mehr Digitalisierung und Fusionen." Dies werde kein ...

