Die Bürger Marokkos haben für Kontinuität gestimmt. Die regierenden moderaten Islamisten sind weiter stärkste Kraft. Die müssen zwar an den Verhandlungstisch, zeigen sich für Koalitionsgespräche aber offen.

Die regierenden Islamisten haben sich bei der Parlamentswahl in Marokko als stärkste Kraft behauptet. Die moderate islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD), die seit 2011 eine Koalition mit Liberalen, Kommunisten und Königstreuen anführt, habe 125 der 395 Sitze errungen, teilte das Innenministerium am Samstag in der Hauptstadt Rabat mit. Sie muss aber erneut ein Bündnis mit anderen Kräften schmieden, um an der Macht zu bleiben.

Regierungschef Abdelilah ...

Den vollständigen Artikel lesen ...