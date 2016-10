Sind Griechenlands Schulden tragbar oder nicht? Ja, sagt Schäuble, nein, sagt IWF-Chefin Lagarde. Doch der deutsche Finanzminister ist auf die Beteiligung des IWF zwingend angewiesen - sonst droht interner Ärger.

Das überschuldete Griechenland ist immer gut für einen Streit. Momentan sind es vor allem die Bundesregierung und der Internationale Währungsfonds (IWF), sind es die miteinander befreunden Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und IWF-Chefin Christine Lagarde, die das belegen. Ihre Äußerungen zu Hellas-Hilfen bei der IWF-Jahrestagung in Washington wollen einfach nicht zueinander passen. Schäuble sagt, der IWF werde sich am laufenden Hilfsprogramm ebenso beteiligen wie an den zwei vorangegangenen Rettungspaketen. Das habe der Fonds im Mai fest zugesagt. Lagarde hält dagegen: Die momentane Schuldenhöhe sei für das Land nicht tragbar. Wenn dem so ist, kann sich der IWF aber nicht beteiligen, ohne seine Statuten zu missachten.

Schäuble argumentiert, das griechische Hauptproblem sei für die nächsten Jahre nach den Zinssenkungen, Zahlungsstreckungen und Laufzeitverlängerungen für gewährte Kredite der Euro-Partner eines eben nicht: die Schuldenhöhe und die damit verbundenen Zahlungen. Inzwischen zahlt das Euro-Krisenland niedrigere Zinsen für seine Kredite als Deutschland.

Lagarde sieht das anders: Von nachhaltig tragfähig könne bei Schulden von über 176 Prozent der Wirtschaftsleistung, eine Zahl die zunächst noch weiter steigen wird, und einer Höhe von rund 310 Milliarden Euro, keine Rede sein, sagt sie. Ohne einen Schuldenschnitt gehe da gar nichts.

Bleibt Lagarde bei ihrer Meinung und schert nicht ...

