Am Freitag beschäftigte der US-Arbeitsmarkt die Anleger. Die Zahlen waren durchwachsen aber mit einer Arbeitslosenquote von rund fünf Prozent präsentiert sich die US-Wirtschaft in ordentlicher Verfassung - offiziell. Unter der Oberfläche sieht die Lage aber nicht so erfreulich aus. Würden die Daten so erhoben wie bis 1994, müsste statt der zuletzt ausgewiesenen Arbeitslosenquote von 4,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...