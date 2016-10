Von Andreas Kißler

WASHINGTON (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Bundesbank-Präsident Jens Weidmann haben die Notwendigkeit von Maßnahmen zur fiskalischen Stützung in Deutschland heruntergespielt und damit einem entsprechenden Ratschlag des Internationalen Währungsfonds (IWF) widersprochen. Solche Maßnahmen seien in Deutschland "nicht notwendig", und es wäre "absurd anzunehmen", sie würden die Weltwirtschaft ankurbeln, sagte Weidmann bei einer Pressekonferenz nach der IWF-Herbsttagung in Washington.

"Alle Debatten über fiscal Stimuli und was wir sonst haben" seien nicht mehr so stark im Vordergrund gewesen, berichtete Schäuble von den Gesprächen, zu denen sich unter anderem auch die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in der US-Hauptstadt getroffen hatten. Die Hauptrisiken für die Weltwirtschaft seien zunehmend geopolitischer Natur. Generell sei laut den Debatten bei IWF und G20 aber "die Lage der Weltwirtschaft gar nicht so schlecht".

