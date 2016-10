Mit 44,6 Prozent ist der Anteil an Diesel-Neuzulassungen in Deutschland im September auf dem niedrigsten Wert seit 66 Monaten gesunken. Das berichtet die "Bild am Sonntag".

Noch im Januar wurden 50,6 Prozent aller Neuwagen als Diesel gekauft. "Dieselgate" hatte erste Käufer verunsichert, jetzt verstärken sich offenbar die Bedenken. "Diskussionen um blaue Umweltplaketten, Diesel-Fahrverbote in deutschen Großstädten, die permanente Verletzung der Luftreinhaltequalität in mehr als 40 deutschen Ballungszonen schreckt Autokäufer ab", sagte Automobilwirtschafts-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen der Zeitung.