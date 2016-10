Die Grünen steigen in der Wählergunst und sind nun wieder so stark wie die AfD. Beide Parteien erreichen 12 Prozent im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt. Für die Grünen ist das gegenüber der Vorwoche eine Verbesserung um einen Zähler, die AfD kann nicht zulegen.

Die Union kommt erneut auf 32 Prozent, auch die SPD bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert, sie erreicht 23 Prozent. Einen Zähler einbüßen muss die FDP, sie sinkt auf 6 Prozent. Die Linke erreicht erneut 10 Prozent, auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche 5 Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 29. September und dem 05. Oktober genau 1.866 Personen befragt.

Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten "repräsentativ" sein. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"