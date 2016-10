Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) will alle 40.000 Schulen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren mit Computern und WLAN ausstatten. Der Bund soll dafür bis 2021 fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Wanka sagte der "Bild am Sonntag": "Schülerinnen und Schüler müssen heute auch digital lernen und arbeiten können, statt nur zu daddeln. Dafür brauchen wir einen Digital-Pakt zwischen Bund und Ländern. Gemeinsam können Bund und Länder so den Schulen das richtige Werkzeug für gute Bildung im 21. Jahrhundert geben." Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung müssen sich die Länder verpflichten, "digitale Bildung zu realisieren".

Das heißt: Sie bilden die Lehrer dafür aus, entwickeln Konzepte für den Unterricht, einigen sich auf gemeinsame technische Standards und kümmern sich um Wartung und Betrieb der digitalen Infrastruktur. Zwar untersagt das sogenannte Kooperationsverbot eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Bildung, eine Grundgesetzänderung sei für die Kooperation laut Wanka jedoch nicht notwendig. Die Ministerin: "Artikel 91 c im Grundgesetz erlaubt die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnik."