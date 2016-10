Die Polizei Sachsen hat die Bevölkerung vor dem gesuchten Terrorverdächtigen aus Chemnitz gewarnt. Die Polizei sagt: "Derzeit wissen wir nicht, wo er sich befindet und was er bei sich trägt. Seid vorsichtig."

Die Polizei verdächtigt den 22-jährigen Syrer, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. In einer von ihm genutzten Wohnung in Chemnitz fanden die Ermittler mehrere hundert Gramm "hochbrisanten Sprengstoff". Drei Bekannte des Verdächtigen wurden in Chemnitz festgenommen. Sicherheitskreise halten einen islamistischen Hintergrund für möglich. Gefunden worden sei eine "doch erhebliche Menge Sprengstoff", der noch von Spezialisten untersucht werde, sagte ein Polizeisprecher am frühen Abend vor Journalisten. Für eine anschließende kontrollierte Sprengung sollten Erdlöcher ausgehoben werden. In der ersten Phase der Ermittlungen seien im Fritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz etwa 80 Personen in Sicherheit gebracht worden, in einer zweiten Phase hätten nochmal sechs Wohnungen geräumt werden müssen, sagte der Polizeisprecher weiter. ...

