Das Medienunternehmen Bastei Lübbe will noch in diesem Jahr mit einem digitalen Streamingdienst für Fortsetzungsromane an den Markt gehen. Vorbilder für die Smartphone-App namens Oolipo seien digitale Plattformen wie Netflix und Spotify, berichtet die "Welt am Sonntag".

Für einen Preis zwischen fünf und sechs Euro sollen Leser dort unbegrenzten Zugang zu eigens für Oolipo entwickelte Geschichten erhalten, in denen Texte mit kurzen Animationen, Bildern und Tönen angereichert werden. Nach dem Start in Deutschland soll Oolipo auch für Nutzer in weiteren europäischen Ländern, den USA, Lateinamerika und China mit eigenen Inhalten angeboten werden. Bastei Lübbe hält damit ausdrücklich an seinem Digitalisierungskurs fest: "Wir werden bei unserer Strategie bleiben, und dafür gibt es gute Gründe", sagte Thomas Schierack, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG, der "Welt am Sonntag". Mit Blick auf den Start von Oolipo sagte er: "Wenn es uns gelingt, den klassischen Kiosk durch diese Plattform zu ersetzen, dann haben wir etwas wirklich Innovatives erreicht."

Zudem will Bastei Lübbe den Markt für Computerspiele für sich erobern: Wenn im kommenden Jahr neue Bücher von Ken Follett und Dan Brown erscheinen, bringt das Unternehmen ein Computerspiel zum neuen "Säulen der Erde"-Epos von Ken Follett auf den Markt.