Dort, wo sonst ein Lenker ist, ist ein kleines Pult: Einige Schüler in Aschaffenburg sitzen auf Fahrrad-Ergometern statt auf Stühlen. Experten meinen: Die positiven Effekte überwiegen.

Eine 5. Klasse an einem Aschaffenburger Gymnasium ist "bewegt" in das neue Schuljahr gestartet: Die Kinder zwischen 10 und 11 Jahren radeln auf Ergometern im Klassenraum - während des Unterrichts. Jonas sitzt wie fünf seiner Klassenkameraden auf einem Fahrrad-Ergometer im hinteren Teil des Klassenraums. Sie treten nebenbei, während sie dem Unterricht folgen. Wo bei einem Fahrrad der Lenker ist, sind an ihren Ergometern kleine Pulte mit Bücherstützen angebracht. So können sie im Lehrbuch lesen und mitschreiben. Sie treten langsam, gerade genug, um den Puls ein wenig zu erhöhen. Rund 100 Herzschläge pro Minute ...

